Прокуратура организовала проверку из-за отравления жителей дома в Подольске

Фото: пресс-служба Госдумы

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту отравления пяти жителей дома в Подольске. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 2 марта, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

— По предварительным данным, в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие обратилось пять граждан, в том числе несовершеннолетний 2008 года рождения. В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, — сказала она.

Уточняется, что также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Кроме того, ход и результаты расследования уголовного дела контролируются городской прокуратурой.

По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел в одном из павильонов ТЦ «Буратино», находящегося на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Днем там травили тараканов, после чего несколько проживающих в доме граждан почувствовали себя плохо. Резкий химический запах быстро распространился на весь подъезд. В результате за медицинской помощью обратились несколько человек, среди которых один ребенок. У госпитализированных диагностировали гипертоническую болезнь, ангионевротический отек и токсическое действие неуточненного характера.