Столичная служба занятости приглашает начинающих предпринимателей на тренинги

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

Столичная служба занятости в марте проведет цикл бесплатных тренингов и вебинаров для начинающих предпринимателей и самозанятых. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал директор московской службы занятости населения Андрей Тарасов.

— Самозанятым и начинающим предпринимателям на старте необходимы наставники и поддержка единомышленников. Именно поэтому ежемесячно служба занятости приглашает успешных спикеров из бизнес-сообщества для обмена опытом с новичками, — сказал он.

Эксперты расскажут, как управлять финансами, выстраивать личный бренд и развивать навык эффективных продаж. Также пройдут вебинары о профессии менеджера для тех, кто планирует запустить бизнес на маркетплейсах. Кроме того, цикл занятий будет посвящен теме сертификации, ошибкам в начале пути и мерам поддержки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Центр занятости «Моя карьера» пригласил москвичей на тренинги по трудоустройству. Обучающие программы помогут правильно составить продающее резюме, написать сопроводительное письмо, успешно пройти собеседование и многое другое.