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Центр занятости «Моя карьера» пригласил москвичей на тренинги по трудоустройству

Араз Салехов
Город
Центр занятости «Моя карьера» пригласил москвичей на тренинги по трудоустройству
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В специализированном центре занятости «Моя карьера» состоятся тренинги для москвичей по трудоустройству. Об этом в среду, 1 марта, сообщила заместитель директора центра Ольга Лотванова.

— Участие в тренингах столичной службы занятости — прекрасная возможность определить свои сильные стороны и точки роста, развить недостающие профессиональные навыки, которые востребованы в любой сфере, — сказала она.

Программы центра дают возможность москвичам увереннее презентовать себя работодателю и быстрее достигать своих целей. Занятия начнутся в марте 2023 года. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, обучающие программы помогут правильно составить продающее резюме, написать сопроводительное письмо, успешно пройти собеседование и многое другое.

6 марта на площадке флагманского центра занятости населения «Моя работа» пройдет фестиваль для женщин «Бизнес-девичник». Жительницы города смогут посетить тренинги на тему финансового планирования, создания личного бренда и эффективного целеполагания.

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