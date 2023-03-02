Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе. Видео
На Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По данным пресс-службы, авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе.
— Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Еще одно ДТП произошло на Волгоградском проспекте в районе дома № 41. В результате столкновения пострадало три человека.