Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе. Видео

Фото: Вечерняя Москва

На Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным пресс-службы, авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе.

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— Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Еще одно ДТП произошло на Волгоградском проспекте в районе дома № 41. В результате столкновения пострадало три человека.