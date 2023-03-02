Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе. Видео
Фото: Вечерняя Москва

На Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным пресс-службы, авария произошла на 28-м километре Киевского шоссе.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

— Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Еще одно ДТП произошло на Волгоградском проспекте в районе дома № 41. В результате столкновения пострадало три человека.

Новая Москва Автомобили ГИБДД ДТП Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте