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Три человека пострадали в ДТП с участием четырех машин на Волгоградском проспекте

Юлия Курганова
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с участием четырех машин на Волгоградском проспекте
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Волгоградский проспект, 41с1 Карта всех событий

При аварии с участием четырех автомобилей на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы, пострадали три человека. Об этом в среду, 1 марта, сообщил источник в экстренных службах.

— В ДТП в районе дома № 41 на Волгоградском проспекте участвовало четыре машины следующих марок: Kia, Mercedes, Audi, Chery. Пострадали три человека, — рассказал источник агентству «Москва».

До этого в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на Волгоградском проспекте в районе дома № 41 произошла авария с участием нескольких автомобилей. Было затруднено движение в обоих направлениях.

Вечером 28 февраля пешеход переходил дорогу на улице Менжинского в неположенном месте и был сбит автомобилем. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.

Еще одна авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.

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