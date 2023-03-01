Нескольких машин столкнулись на Волгоградском проспекте

Фото: Вечерняя Москва

Москва, Волгоградский проспект, 41с1 Карта всех событий

На Волгоградском проспекте в районе дома № 41 произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Рекомендуем выбирать пути объезда: затруднено движение в обоих направлениях, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Вечером 28 февраля пешеход переходил дорогу на улице Менжинского в неположенном месте и был сбит автомобилем. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточнялись.

Еще одна авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.