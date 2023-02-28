Машина сбила переходившего дорогу в неположенном месте пешехода в Бабушкинском районе

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Москва, улица Менжинского, 23к1 Карта всех событий

ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на улице Менжинского. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города.

Кроме того, из-за ДТП движение в сторону Енисейской улицы осуществляется по двум полосам из трех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле. Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства аварии выясняются.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.