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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Гагаринском тоннеле

Никита Худяков
Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Гагаринском тоннеле
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В Гагаринском тоннеле (ТТК, внешняя сторона) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Гагаринском тоннеле Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Оперативные службы уже прибыли на место аварии. Число пострадавших и обстоятельства ДТП выясняются. Движение на месте инцидента в настоящее время затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

26 февраля в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с другим автомобилем, после чего опрокинулась на бок. В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что разрешенная скорость в вечерний час пик на внешней стороне ТТК у Спартаковской площади увеличилась в два раза после переразметки.

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