По факту отравления жителей Подмосковья после дезинсекции возбуждено уголовное дело

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В Подмосковье несколько жильцов многоквартирного дома, в том числе ребенок, отравились после дезинсекции продуктового магазина, расположенного на первом этаже. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 2 марта.

По ее словам, первым в больницу в Подольске попал несовершеннолетний житель. Его привезли вечером 1 марта. Врачи диагностировали у пациента «отек Квинке», то есть аллергический отек слизистой оболочки. Позже с жалобами на здоровье обратились еще несколько граждан, которые проживали в том же доме, что и несовершеннолетний.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. На данный момент известно о пяти пострадавших от отравления гражданах. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пострадавшие сообщили, что вечером почувствовали резкий запах в своих квартирах. Связано это было, по рассказам местных, с обработкой помещений магазина на первом этаже специальными веществами для устранения тараканов. После процедуры несколько жильцов почувствовали недомогание и слабость.