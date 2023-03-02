Глава Роспотребнадзора заявила, что говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано

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Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, так как вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Наверное, еще рано, много еще предстоит изучить. Вирус неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности, — сказала она, отвечая на вопрос о завершении пандемии.

По словам Поповой, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с коронавирусом. На данный момент уже есть понимание дальнейших рисков, поэтому принимаются разные меры профилактики, передает РИА Новости.

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