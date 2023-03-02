Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава Роспотребнадзора заявила, что говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, так как вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Наверное, еще рано, много еще предстоит изучить. Вирус неоднократно демонстрировал свое коварство, поэтому мы оставляем все свои силы на максимальном уровне повышенной готовности, — сказала она, отвечая на вопрос о завершении пандемии.

По словам Поповой, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с коронавирусом. На данный момент уже есть понимание дальнейших рисков, поэтому принимаются разные меры профилактики, передает РИА Новости.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил иммунолог, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного: летальность равна 0,6 процента.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «ВМ».

Роспотребнадзор Инфекции Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте