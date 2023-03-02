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Приметы и советы

Два подземных пешеходных перехода построят в составе ТПУ «Лианозово» 

Никита Худяков
Город
Два подземных пешеходных перехода построят в составе ТПУ «Лианозово» 
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Согласован проект строительства подземных пешеходных переходов через Дубнинскую улицу и Лианозовский проезд в рамках создания транспортно-пересадочного узла «Лианозово». Об этом в четверг, 2 марта, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Строительство первого перехода через Лианозовский проезд предусмотрено между северным подземным станционным комплексом железнодорожной платформы Лианозово и остановками наземного городского транспорта. В его составе будут две тоннельные части, притоннельные помещения, четыре лестничных схода, три шахты лифта с наземными павильонами, а также служебные и технические помещения, — рассказала она.

Второй подземный переход будет располагаться на Дубнинской улице и свяжет остановки общественного транспорта с южным комплексом железнодорожной платформы Лианозово. Он будет включать два лестничных склада, технические и служебные помещения, тоннельную часть, шахту лифта с наземным павильоном и притоннельные помещения.

Кроме того, подземные переходы будут оснащены автоматизированными системами безопасности. Специалисты установят системы видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, телефонной связи, оборудуют систему управления и контроля доступом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что до конца 2023 года в Москве планируется провести капитальный ремонт девяти подземных пешеходных переходов.

Строительство Благоустройство Район Лианозово
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