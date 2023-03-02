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Приметы и советы

Столичный коммунальный флот начали готовить к открытию навигации

Никита Худяков
Город
Столичный коммунальный флот начали готовить к открытию навигации
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичный коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы, начали готовить к открытию навигации. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба — коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, — рассказал он.

В течение прошлого года коммунальный флот ликвидировал около 80 загрязнений и собрал порядка 600 тонн плавающего мусора. Суда круглосуточно контролируют судоходный участок Яузы в пределах МКАД и всю акваторию Москвы-реки.

В межнавигационный период специалисты ведут наладку рулевых и движительных систем, проверяют насосное оборудование, меняют расходные материалы и жидкости, а также тщательно проверяют техническое состояние судов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили проектирование будущих сооружений через реку Сходню и прилегающих улиц.

Петр Бирюков Москва-река Москва
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