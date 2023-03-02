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Сотрудники ГИБДД предотвратили попытку самоубийства в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники ГИБДД предотвратили попытку самоубийства в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Московская область, городской округ Солнечногорск, М-10 Россия, 50-й километр Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД предотвратили попытку самоубийства в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в четверг, 2 марта.

По данным ведомства, патрулируя отведенную им территорию, старший лейтенант Андрей Алексеев и лейтенант Дмитрий Иванников получили сообщение, что на 50-м километре трассы М-10 «Россия» мужчина собирается свести счеты с жизнью.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции смогли помешать отчаявшемуся мужчине совершить задуманное и предотвратили трагедию.

Уже в патрульной машине гражданин рассказал, что он попал в сложную жизненную ситуацию в связи со смертью матери и бабушки. Ему пришлось автостопом путешествовать из Великого Новгорода в Курскую область, и по пути психика мужчины не выдержала. Автоинспекторам удалось убедить пострадавшего, что его поступок мог закончиться трагедией.

После случившегося гражданина осмотрели врачи, которые установили, что в госпитализации мужчина не нуждается. После этого пострадавшего отвезли в Москву к ближайшей станции метро, чтобы он продолжил свой путь домой.

Похожая история произошла на юго-западе столицы. Сотрудники Росгвардии предотвратили попытку девушки свести счеты с жизнью.

Подмосковье ГИБДД Солнечногорск Московская область МВД
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