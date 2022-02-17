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Росгвардейцы предотвратили попытку суицида женщины в Ясеневе

Евгений Белоусов

Происшествия
Росгвардейцы предотвратили попытку суицида женщины в Ясеневе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Росгвардейцы предотвратили попытку суицида 32-летней женщины в столичном районе Ясенево. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в четверг, 17 февраля, в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Как сообщили в ведомстве, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение, что в одном из домов девушка грозит покончить с собой. Когда росгвардейцы прибыли на место, там уже находились медики и службы спасения.

Попытки отговорить девушку от рокового поступка ни к чему не привели. Тогда правоохранители, пользуясь тем, что дверь в квартиру москвички была открыта, проникли внутрь, когда девушка отвлеклась. Они сумели остановить ее.

После она объяснила, что решилась на самоубийство из-за неразделенной любви. Девушку госпитализировали.

В ноябре 2021 года росгвардецы также предотвратили попытку самоубийства мужчины.

Приехав на вызов, правоохранители узнали, что на крыше здания находится неизвестный мужчина, который грозится покончить с собой. Росгвардейцы сначала вызвали скорую помощь, а затем поднялись на крышу, где сумели отговорить мужчину от суицида.

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