Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росгвардейцы предотвратили попытку суицида на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Росгвардейцы предотвратили попытку суицида на севере Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Юннатов Карта всех событий

На севере столицы росгвардейцы предотвратили возможную трагедию, не дав мужчине свести счеты с собственной жизнью. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

По данным ведомства, сообщение о попытке суицида поступило из охраняемого объекта, расположенного на улице Юннатов. Приехав на вызов, правоохранители узнали, что на крыше здания находится неизвестный мужчина, который грозится покончить с собой. Росгвардейцы сначала вызвали скорую помощь, а затем поднялись на крышу, чтобы попытаться переубедить мужчину.

— В результате сотрудникам вневедомственной охраны удалось уговорить 37-летнего анапчанина спуститься вниз. Мужчина находился в неадекватном состоянии, отвечать на вопросы правоохранителей внятно не мог, — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, как патруль Росгвардии в Конаковском проезде обратил внимание на гражданина, который при виде сотрудников в форме и служебного автомобиля резко изменил путь и попытался сбежать. Однако его задержали.

Во время досмотра росгвардейцы установили, что задержанный является 32-летним петербуржцем, и изъяли у него пять свертков наркотических средств общей массой около 30 граммов. Последующая экспертиза показала, что в пакетиках был мефедрон.

Читайте также:
попытка суицидаМоскваРосгвардия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте