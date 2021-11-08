Росгвардейцы предотвратили попытку суицида на севере Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Юннатов Карта всех событий

На севере столицы росгвардейцы предотвратили возможную трагедию, не дав мужчине свести счеты с собственной жизнью. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

По данным ведомства, сообщение о попытке суицида поступило из охраняемого объекта, расположенного на улице Юннатов. Приехав на вызов, правоохранители узнали, что на крыше здания находится неизвестный мужчина, который грозится покончить с собой. Росгвардейцы сначала вызвали скорую помощь, а затем поднялись на крышу, чтобы попытаться переубедить мужчину.

— В результате сотрудникам вневедомственной охраны удалось уговорить 37-летнего анапчанина спуститься вниз. Мужчина находился в неадекватном состоянии, отвечать на вопросы правоохранителей внятно не мог, — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, как патруль Росгвардии в Конаковском проезде обратил внимание на гражданина, который при виде сотрудников в форме и служебного автомобиля резко изменил путь и попытался сбежать. Однако его задержали.

Во время досмотра росгвардейцы установили, что задержанный является 32-летним петербуржцем, и изъяли у него пять свертков наркотических средств общей массой около 30 граммов. Последующая экспертиза показала, что в пакетиках был мефедрон.