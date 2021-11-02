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Сотрудники Росгвардии изъяли пять свертков мефедрона у задержанного в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Сотрудники Росгвардии изъяли пять свертков мефедрона у задержанного в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Конаковский проезд Карта всех событий

Сотрудники ГУ Росгвардии по столице задержали мужчину с пятью пакетиками наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Москве во вторник, 2 ноября.

По данным Росгвардии, патруль в Конаковском проезде обратил внимание на гражданина, который при виде сотрудников в форме и служебного автомобиля резко изменил путь и попытался сбежать. Однако его задержали.

— В ходе беседы незнакомец заметно нервничал и вскоре признался, что у него в поясной сумке находятся наркотики, — отметили в пресс-службе.

Во время досмотра росгвардейцы установили, что задержанный является 32-летним петербуржцем, и изъяли у него пять свертков наркотических средств общей массой около 30 граммов. Последующая экспертиза показала, что в пакетиках был мефедрон.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Похожий инцидент произошел в конце октября в Москве. Тогда в столичном районе Кузьминки полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками.Задержанным оказался приезжим из ближнего зарубежья.

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