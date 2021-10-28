Полиция изъяла 24 свертка с мефедроном у наркоторговца в Кузьминках

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом в четверг, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, задержанным оказался приезжий из ближнего зарубежья. При личном досмотре на Волгоградском проспекте в кармане его куртки обнаружили четыре свертка в изоленте черного цвета с неизвестным веществом. Еще 20 свертков с таким же веществом нашли в машине подозреваемого. Общий вес изъятого превысил 50 граммов.

Последующая экспертиза показала, что в свертках было наркотическое вещество мефедрон.

— Установлено, что наркотик предназначался как для личного употребления, так и для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок, — заключила Гузь.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

До этого полиция задержала наркоторговца во дворе жилого дома в районе Отрадное в момент, когда он делал «закладку». В ходе досмотра задержанного и его автомобиля правоохранители обнаружили 54 свертка с белым порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это был героин.

Во время допроса мужчина заявил, что сам наркотики не употребляет. Свою вину в содеянном он признает.