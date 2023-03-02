Синоптик Тишковец предупредил о возвращении арктических холодов в Москву в марте

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшее время в столице ожидается оттепель, однако арктические холода еще вернутся в город в марте. Об этом в четверг, 2 марта, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Плюсовые температуры ожидаются. Завтра — вполне себе, но рассчитывать на приход весны не надо, март холодный у нас будет, и возвраты арктических холодов будут, — сказал он.

Согласно прогнозу, метеорологическая весна наступит в столице только в апреле. 2 марта в городе ожидается облачная с прояснениями погода, а с 18:00 — снегопад. Атмосферное давление в этот день составит 738 миллиметров ртутного столба, цитирует Тишковца ТАСС.

Пришла долгожданная весна, но пока только по календарю: на улицах лежит снег, и горожане не спешат менять пуховики на легкие пальто. «Вечерняя Москва» узнала, какой будет погода в первую неделю марта.