Названы два города-миллионника России, где в первые выходные весны будет плюсовая температура

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В первые выходные весны, которые выпадают на 4–5 марта, в городах-миллионниках России будет от семи градусов тепла до девяти градусов мороза. Плюсовая температура, по прогнозам синоптиков, будет зафиксирована только в двух из них — в самых южных Ростове-на-Дону и Волгограде.

Жителей Москвы 4 марта ожидает дождь со снегом. Температура воздуха опустится до минус двух градусов, а скорость ветра составит 2,7 метра в секунду. Такая же погода сохраниться и воскресенье.

Холоднее всего 4 марта будет в Перми: минус 8 градусов. А 5 марта самая холодная погода среди городов-миллионников ожидается в Челябинске — минус 9. В Ростове-на-Дону и Волгограде воздух прогреется до плюс пяти градусов, передает Life.ru.

2 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал петербуржцам облачную погоду с мокрым снегом. Атмосферное давление упадет ниже нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба, передает ФАН.

Пришла долгожданная весна, но пока только по календарю: на улицах лежит снег, и горожане не спешат менять пуховики на легкие пальто. «Вечерняя Москва» узнала, какой будет погода в первую неделю марта.