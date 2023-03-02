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Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов

Араз Салехов
Происшествия
Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов
Фото: Пресс-служба Совфеда

На территорию Брянской области проникла группа украинских диверсантов, которые обстреляли автомобиль в селе Любечане. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь, — отметил он.

Богомаз в своем Telegram-канале добавил, что на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы. Чуть позже украинская армия совершила атаку на Климовский район, сбросив снаряд с беспилотника на жилой дом в селе Сушаны. Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате инцидента никто не пострадал, написал глава региона.

В минувший понедельник, 27 февраля, украинские войска обстреляли село Зерново Суземского района в Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал.

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