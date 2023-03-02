Полиция задержала серийную воровку на севере Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сотрудники полиции на севере столицы задержали серийную воровку. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 2 марта.

По его словам, в полицию обратились три жительницы Войковского района. Каждая из них сообщила, что у нее пропал дорогостоящий мобильный телефон. При этом в каждом случае гаджет исчезал в общественном месте или на улице.

Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер видеонаблюдения по маршрутам пострадавших, и выяснили, что ко всем трем кражам была причастна одна и та же подозреваемая. Девушку задержали на Ленинградском шоссе. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления жительница Подмосковья. Похищенные телефоны у злоумышленницы изъяли и вернули владелицам.

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По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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