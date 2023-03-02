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СМИ: Несколько человек взяты в заложники в магазине в Брянской области

Никита Худяков
Происшествия
СМИ: Несколько человек взяты в заложники в магазине в Брянской области
Фото: Росгвардия

В Брянской области идет боестолкновение с украинскими диверсантами. Несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане в Брянской области, сообщают силовые структуры.

Новость дополняется.

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