Психотерапевт Крашкина пояснила, почему весной часто меняется настроение

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У людей наблюдаются сезонные колебания настроения. Это связано с тем, что из четырех времен года только зима и лето являются стабильными, а весной и осенью людям нужны дополнительные силы для адаптации. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Она отметила, что весна и осень — это время перемен, для них человеку нужны дополнительные силы. В такой период человек становится эмоционально чувствительным. У него колеблется настроение, появляются раздражительность, бессонница, слабость.

Выровнять колебания настроения можно самостоятельно при помощи заполнения жизненного пространства занятиями, повышающими самооценку в области физики тела и духовности, передает РИАМО.

Ранее психолог Екатерина Горькова рассказала, как мужчина может порадовать женщину 8 Марта без лишних затрат. По словам эксперта, в такой праздник женщине в первую очередь хочется почувствовать любовь и заботу. Поэтому стоит освободить ее от домашних обязанностей, приготовить вкусный завтрак, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Весна традиционно считается порой обновления и перемен. Однако мало кто ощущает прилив сил в начале марта. Настроиться на позитив, радость и легкость помогут рекомендации специалистов Московской службы психологической помощи Екатерины Игониной и психолога семейного центра «Отрадное» Марии Овчаровой.