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Власти Брянской области опровергли смерть ребенка в результате атаки украинских диверсантов

Араз Салехов
Происшествия
Власти Брянской области опровергли смерть ребенка в результате атаки украинских диверсантов
Фото: shutterstock

Раненный украинскими диверсантами мальчик жив, его госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона в четверг, 2 марта.

— Мы опровергаем гибель мальчика, ему оказывается медицинская помощь, — цитирует сообщение агентство.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов. Бандформирования обстреляли автомобиль в селе Любечане, а также ранили десятилетнего ребенка. По словам главы региона, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы.

Чуть позже СМИ распространили информацию о гибели девочки. Как уточнялось, ребенок якобы умер в больнице.

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