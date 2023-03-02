ФСБ: Силовики проводят операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области

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В Брянской области сотрудники ФСБ и российская армия предпринимают попытки по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, — цитирует сообщение РИА Новости.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов. Бандформирования обстреляли автомобиль в селе Любечане, а также ранили десятилетнего ребенка. По словам главы региона, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы.