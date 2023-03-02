Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФСБ: Силовики проводят операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области

Араз Салехов
Происшествия
ФСБ: Силовики проводят операцию по уничтожению диверсантов в Брянской области
Фото: glava.rk.gov.ru

В Брянской области сотрудники ФСБ и российская армия предпринимают попытки по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов, — цитирует сообщение РИА Новости.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов. Бандформирования обстреляли автомобиль в селе Любечане, а также ранили десятилетнего ребенка. По словам главы региона, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы.

ФСБ Брянск Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте