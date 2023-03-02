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Врач Пильх посоветовал не затягивать с диагностикой онкологии

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Пильх посоветовал не затягивать с диагностикой онкологии
Фото: Pixabay

Как правило, пациенты решают обратиться за помощью к врачу-онкологу по поводу подозрений на колоректальный рак, когда из-за опухоли уже возникают осложнения. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Пильх.

Эксперт отметил, что чаще всего приходят к врачу уже при явных симптомах — непроходимости кишечника, кровотечениях.

Он добавил, что рак толстой кишки имеет четкую стадийность. Сначала возникает предопухолевый процесс, затем образуется доброкачественный полип размером от 3 до 5 миллиметров.

Если тянуть с диагностикой долгое время, то доброкачественная опухоль может превратиться в злокачественную, передает РИАМО.

В свою очередь президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев сообщил, что Челябинская область — один из лучших центров по проблемам детской онкологии в стране. Есть хорошие перспективы и для дальнейшего развития: улучшать службу трансплантации костного мозга, активно использовать ядерную медицину, передает argumenti.ru.

Онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев в свою очередь рассказал, что для снижения риска возникновения рака легких человеку стоит бросить курить.

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