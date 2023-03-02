Суд арестовал жителя Подмосковья, который зарезал соседа из-за громкого шума

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

В подмосковном городе Пушкино суд арестовал местного жителя, который зарезал соседа из-за громкого шума. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 2 марта.

По ее словам, 51-летнего мужчину обвиняют по статье «Убийство».

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Убийство, о котором идет речь, произошло 26 февраля. Около подъезда жилого дома местный житель напал на соседа и несколько раз ударил того ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. На допросе подозреваемый сообщил, что пошел на преступление из-за громкого шума и табачного дыма, который регулярно доносился из квартиры погибшего и мешал злоумышленнику.