Появилось видео из магазина, после дезинсекции в котором отравились жители дома в Подмосковье
Появилась запись из магазина, дезинсекция в котором привела к отравлению жителей дома в Подмосковье. Его опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в четверг, 2 марта.
На данный момент специалисты ведомства проводят осмотр торгового зала магазина и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном городе Подольск. В местную больницу обратились жильцы дома, которые почувствовали себя плохо после проведения дезинсекции в магазине, расположенном на первом этаже их дома. Среди пострадавших есть ребенок, у него диагностировали отек Квинке.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».