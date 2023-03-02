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Появилось видео из магазина, после дезинсекции в котором отравились жители дома в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео из магазина, после дезинсекции в котором отравились жители дома в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Появилась запись из магазина, дезинсекция в котором привела к отравлению жителей дома в Подмосковье. Его опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в четверг, 2 марта.

На данный момент специалисты ведомства проводят осмотр торгового зала магазина и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковном городе Подольск. В местную больницу обратились жильцы дома, которые почувствовали себя плохо после проведения дезинсекции в магазине, расположенном на первом этаже их дома. Среди пострадавших есть ребенок, у него диагностировали отек Квинке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Подмосковье Отравления Насекомые Следственный комитет Московская область
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