Прокуратура взяла на контроль расследование убийства жителя Пушкина, совершенного из-за шума

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Прокуратура проконтролирует расследование убийства жителя подмосковного города Пушкино. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 2 марта.

По ее словам, в отношении подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело. С учетом позиции ведомства суд арестовал злоумышленника до 25 апреля 2023 года.

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Убийство, о котором идет речь, произошло 26 февраля 2023 года. Житель города Пушкино подстерег соседа около дома, напал на него и несколько раз ударил мужчину ножом. От полученных травм сосед скончался на месте преступления. Злоумышленника задержали. На допросе он признался, что пошел на преступление из-за громкого шума, который регулярно доносился из квартиры погибшего.