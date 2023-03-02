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Маньяка задержали в Санкт-Петербурге спустя 20 лет после убийства девушки

Степан Жирнов
Происшествия
Маньяка задержали в Санкт-Петербурге спустя 20 лет после убийства девушки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге задержали маньяка, который 20 лет назад изнасиловал и убил местную жительницу. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

Само преступление произошло ночью 16 марта 2002 года на Фонарном переулке. Злоумышленник напал на 19-летнюю девушку, избил ее и изнасиловал. После этого маньяк задушил жертву и скрылся.

Долгое время преступление оставалось не раскрытым, но благодаря современным технологиям следствию удалось выйти на след преступника. 1 марта 2023 года подозреваемого задержали на улице Шапкина. Им оказался 48-летний мужчина.

В его отношении возбудили уголовное дело по соответствующим статьям, сообщил РЕН ТВ.

Другое преступление прошлых лет раскрыли в столице. Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину, который более 30 лет назад убил ребенка ради магнитофона.

Изнасилования Санкт-Петербург Преступления Убийства Уголовные дела
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