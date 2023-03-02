Богомаз раскрыл подробности атаки украинских диверсантов в Брянской области

Фото: пресс-служба Совфеда

Атака украинских диверсантов в Брянской области привела к гибели одного человека, также ранен десятилетний ребенок. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил глава региона Александр Богомаз.

— В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, — сказал он.

В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash, раненого мальчика зовут Федор. Он и две девочки — Злата и Лена — ехали с мужчиной, которого их мамы попросили подвезти детей в соседнее село к школьному автобусу. По пути на них напали украинские бандформирования. Водитель был убит на месте, десятилетний мальчик открыл дверь и вывел девочек прятаться в лесу. После ухода диверсантов Федя поймал попутку, на которой дети доехали до школы. Там мальчику оказали первую помощь, после чего госпитализировали.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».