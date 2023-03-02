Что известно об атаке украинских диверсантов на приграничные села Брянской области

Фото: gur.gov.ua

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Хронология событий

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 2 марта сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы.

Украинская армия предприняла попытку атаки на Климовский район, сбросив снаряд с беспилотника на жилой дом в селе Сушаны Брянской области. Чуть позже ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате инцидента никто не пострадал, заявил Богомаз.

По данным СМИ, в Сушанах Брянской области украинские диверсанты взорвали электроподстанцию и газовую станцию.

В связи с инцидентом сотрудники ФСБ и армии России предпринимают попытки по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских националистов.

Погибшие и пострадавшие

В результате атаки украинских бандформирований погиб житель села Любечане. Раненым оказался десятилетний ребенок, которого госпитализировали в одну из клиник.

В СМИ также появилась информация, что диверсанты взяли в заложники до шести человек в одном из магазинов села Любечане. Представители экстренных служб выясняют обстоятельства произошедшего.

Житель Брянской области рассказал прессе об обстановке после атаки украинских диверсантов. По его словам, люди находятся в панике. В регионе распространяются слухи о заложниках. Он уточнил, что их могут удерживать около границы с Украиной, в 20–30 километрах от районного центра. Помимо этого, у них могли отобрать мобильные телефоны.

Чуть позже в СМИ появились подробности обстрела мирных жителей. Так, по предварительной информации, десятилетняя девочка погибла от рук украинских бандформирований. Она скончалась по пути в больницу.

В дальнейшем власти Брянской области опровергли эту информацию. Согласно предоставленным данным, ранение получил мальчик, ребенок жив. Специалисты уже оказывают ему медицинскую помощь.

Заместитель губернатора региона Андрей Бардуков рассказал о состоянии раненного диверсантами мальчика. По его словам, жизни ребенка ничего не угрожает. В ближайшее время, сказал он, мальчика доставят в больницу.

«Вечерняя Москва» продолжает следить за развитием событий.