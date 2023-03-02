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«Люди в панике»: житель Брянской области рассказал об обстановке после атаки украинских диверсантов

Никита Худяков
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«Люди в панике»: житель Брянской области рассказал об обстановке после атаки украинских диверсантов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Житель Брянской области рассказал, что люди находятся в панике после атаки украинских диверсантов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила «Звезда».

— Информация неподтвержденная — люди в панике. Известно, что проникли две диверсионные группы. На уровне слухов подтверждается информация о заложниках... Свидетели есть, есть сообщения, что телефоны отобрали у людей, — сказал местный житель.

По его словам, заложников могут удерживать около границы с Украиной, в 20–30 километрах от районного центра, передает «Звезда».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов. По его словам, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы. Чуть позже украинская армия совершила атаку на Климовский район, сбросив снаряд с беспилотника на жилой дом в селе Сушаны.

Силовые структуры региона сообщили, что несколько человек взяты в заложники украинскими солдатами в магазине в селе Любечане в Брянской области.

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