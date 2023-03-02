Власти Брянской области рассказали о состоянии раненного диверсантами мальчика

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Жизни раненного диверсантами в Брянской области мальчика ничего не угрожает. Об этом в четверг, 2 марта, рассказал замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков.

— По нашей информации, один пострадавший ребенок. Но его жизни ничего не угрожает, все хорошо с ним... Он в скорой помощи, минут через 20 будет в больнице, — приводит его слова «Звезда».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека после атаки украинских диверсантов. По его словам, на текущий момент российские войска занимаются ликвидацией диверсионной группы. Чуть позже украинская армия совершила атаку на Климовский район, сбросив снаряд с беспилотника на жилой дом в селе Сушаны.

По данным СМИ, несколько человек взяты в заложники украинскими солдатами в магазине в селе Любечане в Брянской области.