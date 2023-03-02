Что подарить женщине на 8 Марта

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Наиболее удачными подарками на 8 Марта жительницы России считают цветы, сладости и косметику. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании IFORS Research, которые есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

— Лучшим подарком на 8 Марта большинство опрошенных россиян считают цветы. Так ответили 72 процента респондентов, — говорится в исследовании.

На втором месте — парфюмерия и кондитерские изделия (28 процентов). Причем мужчины, согласно опросу, считают парфюмерные средства подходящим подарком чаще, чем женщины: 34 процента против 24 процентов.

Женщины в свою очередь чаще мужчин считают хорошей идеей дарить сладкие презенты.

Полностью топ-6 самых удачных подарков к 8 Марта, по мнению россиянок, выглядит так:

цветы (назвали 68 процентов респонденток);

сладости, в том числе шоколад и конфеты (33);

косметика (33);

парфюмерия (24);

подарочный сертификат в салон красоты, магазин, спортзал или подписка на онлайн-сервис (15);

ювелирные украшения (11).

В опросе приняли участие 504 жителя России в возрасте от 18 лет.