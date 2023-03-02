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Приметы и советы

Дерматолог Чакон перечислила ингредиенты в уходовых средствах, вызывающие выпадение волос

Ника Комкова
Общество
Дерматолог Чакон перечислила ингредиенты в уходовых средствах, вызывающие выпадение волос
Фото: shutterstock

Большинство женщин пользуются для ухода за волосами средствами, которые им вредят, пишет американское издание She Finds. Дерматолог Анна Чакон назвала ингредиенты косметических продуктов, вызывающих выпадение волос. Она призвала не покупать шампуни, кондиционеры, маски и муссы с этими веществами.

Сульфаты

Сульфаты — это очищающие химические вещества, которые содержатся в чистящих и моющих средствах. В частности, в шампунях используются два основных типа сульфатов — лаурилсульфат натрия и лауретсульфат натрия. Они помогают удалять с волос жир и грязь. Но люди с редеющими волосами или чувствительной кожей головы рискуют только усугубить проблемы, используя средства с сульфатами.

— В некоторых случаях сульфаты способствуют повреждению и истончению волос, сильно раздражают кожу головы, — объяснила Чакон.

Парабены

Парабены — это химические консерванты. Они помогают предотвратить рост плесени и бактерий в продуктах для здоровья и красоты. Вещества продлевают срок годности многих косметических средств по уходу за кожей и волосами. Однако если в продукте их слишком много, они могут впитываться в кожу.

— Парабены нарушают нормальную работу гормональной системы у мужчин и женщин и вызывают выпадение волос, — предупредила специалист.

Силиконы

Силиконы в средствах по уходу за волосами образуют водонепроницаемое покрытие вокруг волосяной кутикулы. Ингредиент используется как термозащита, помогает волосам оставаться увлажненными изнутри, предотвращает появление завитков от влаги.

Однако из-за того, что силиконы обволакивают волосы, они блокируют доступ к питательным веществам. Со временем волосы могут стать тонкими и ломкими.

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