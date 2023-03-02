Врач Руссу назвал причины избыточного веса

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О том, как бороться с ожирением, рассказал врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Иван Руссу.

Эксперт отметил, что в России около 40 процентов населения страдают от избыточного веса, 20 процентов — от ожирения, а 34 процента имеют нормальную массу тела.

По словам врача-хирурга, ожирение возникает по двум причинам: недостаток физической активности и переедание. Нужно употреблять разнообразную пищу с высоким содержанием клетчатки.

Врач подчеркнул, что избыточный вес значительно ухудшает качество жизни. Для похудения нужно нормализовать питание. Это должно быть дробное питание от 3 до 5 раз. В день человеку нужно около 2500 калорий, эту цифру нужно разделить на пять приемов пищи.

Специалист также добавил, что 10 тысяч шагов в день помогают предотвратить многие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы, остеоартрит, передает «Радио 1».

Частая причина переедания — это депрессия или стресс, которые человек заедает продуктами с ярким вкусом. Чтобы не столкнуться с печальными последствиями в виде ожирения и других проблем со здоровьем, медики советуют не ограничивать рацион и питаться разнообразно, передает Nation news.

Неутолимый аппетит может указывать на развитие опасного хронического заболевания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.