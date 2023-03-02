Андрей Бочкарев: В феврале в столице по программе реновации снесли 25 домов

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В феврале текущего года было снесено 25 домов по программе реновации. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В феврале этого года снесено 25 домов по программе реновации. Демонтаж осуществлен в семи округах. Больше всего снесено домов в ЗАО — 11 старых зданий, из них в районе Фили-Давыдково — 8, — сказал он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, высокие результаты по сносу в феврале также показали ЮВАО — там было снесено четыре дома, САО и ЮЗАО — по три дома.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что реализация программы реновации способствует комплексному развитию Москвы.

— Люди резонно считают комфортным и удобным для жизни такой город и такой район, в котором все ключевые сервисы находятся в радиусе пешей доступности. Причем не просто формальный набор услуг, а действительно все необходимое для полноценной жизни, — сказал Михайленко.

Свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.