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Появились подробности об отравлении пяти человек при дезинсекции магазина в Подольске

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности об отравлении пяти человек при дезинсекции магазина в Подольске
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В магазине на первом этаже дома, жильцы которого обратились за медицинской помощью из-за отравления, с самого открытия водились крысы и тараканы. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

По словам местных жителей, соседство с торговой точкой приносило одни неудобства. Помимо нашествия мышей и тараканов, магазин принес неприятные запахи: в квартиры часто просачивался запах рыбы и мяса.

По мнению жильцов, это происходило из-за проблем с герметизацией стен и вентиляции. Поэтому химическое средство, которым травили тараканов, попало в квартиры, что обернулось ухудшением здоровья пятерых местных жителей.

Примечательно, что хозяева магазина на место происшествия не прибыли, сотрудников МЧС и полиции впустил охранник соседней торговой точки, сообщил «МК».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в жилом доме в подмосковном городе Подольске. В местную больницу обратились граждане, которые почувствовали себя плохо после проведения дезинсекции в магазине, расположенном на первом этаже их дома. Среди пострадавших есть ребенок, у него диагностировали отек Квинке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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