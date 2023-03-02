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Набиуллина: Все истекающие в марте валютные ограничения будут продлены

Евгений Жуков
Финансы
Набиуллина: Все истекающие в марте валютные ограничения будут продлены
Фото: roscongress / Максим Григорьев

Все ограничения на движение капитала, которые были введены в 2022 году, и у которых истекает срок, будут продлены. Об этом в четверг, 2 марта, рассказала председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, реализация подобных мер была необходима для своевременной «стабилизации ситуации».

— Скоро подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены, — цитирует слова Набиуллиной ТАСС.

В прошлом месяце глава Центробанка отметила, что динамика ВВП России может перейти в положительную область уже в середине текущего года. По ее словам, руководство организации также обсуждало возможность возвращения публикации данных о золотовалютных резервах нашей страны. Однако, точного срока принятия такого решения Набиуллина назвать не смогла.

21 февраля ЦБ принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с 1 мая 2023 года.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Россия
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