Набиуллина спрогнозировала сроки восстановления экономики России

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Динамика ВВП России может перейти в положительную область уже в середине 2023 года. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Что касается динамики ВВП, то поквартальная динамика квартал к кварталу уже положительна в третьем и четвертом кварталах. Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года, — сказала она.

Набиуллина добавила, что сейчас руководство ЦБ обсуждает возможность возвращения публикации данных о золотовалютных резервах. Однако, по ее словам, точного срока принятия такого решения назвать на текущий момент нельзя, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что по итогам января текущего года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, а расходы выросли на 59 процентов — до 3,117 триллиона рублей.

Помимо этого, специалисты заметили сокращение объема поступивших доходов до 1,356 триллиона рублей, что на 35 процентов ниже результатов прошлого года.

10 февраля ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Отмечается снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, однако они до сих пор сохраняются на повышенном уровне.