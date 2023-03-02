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Трубу с кипятком прорвало на востоке Москвы
Москва, Святоозёрская улица, 12 Карта всех событий
На востоке столицы прорвало трубу теплосети. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.
Авария произошла на Святоозерской улице в районе дома № 12. Из-за испарения горячей воды паром заволокло всю улицу.
На место происшествия прибыли сотрудники МОЭК, которые устранили утечку. Специалисты ремонтируют поврежденный участок, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Похожая история произошла на востоке столицы в январе 2023 года. Авария теплосети случилась в районе дома № 23 на улице Молдагуловой. В результате инцидента было затруднено движение по проезжей части.
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