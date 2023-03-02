Старовойт сообщил о новых обстрелах Курской области

Фото: adm.rkursk.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать приграничные территории Курской области. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его данным, девять прилетов снарядов противника были зафиксированы в районе населенного пункта Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, уточнил он.

Кроме того, еще 11 вражеских снарядов упали в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Там также никто не пострадал, однако населенный пункт остался без энергоснабжения.

В свою очередь ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений, написал Старовойт в Telegram-канале.

Губернатор также рассказал об уточненных результатах утреннего обстрела населенного пункта Теткино. Там пострадали восемь домовладений и три частных автомобиля.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погиб один мирный житель. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».