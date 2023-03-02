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Приметы и советы

Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях самолета

Евгений Белоусов
Происшествия
Сотрудник авиазавода в Ульяновске погиб при испытаниях самолета
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во время испытаний фюзеляжа самолета погиб сотрудник завода «Авиастар» в Ульяновске. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации».

— Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел на одном из этапов, когда сборку фюзеляжа проверяют на герметичность, накачивая в отсеки избыточное давление, передает Telegram-канал «ПАО «ОАК».

В середине февраля на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, производящем детонаторы и взрывчатку, произошел взрыв. В результате случившегося один человек погиб, трое пострадали.

Уточняется, что в одном из цехов предприятия произошла детонация взрывчатого вещества. При этом пожар из-за инцидента не возник.

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