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ЦБ летом представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ летом представит новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Банк России (ЦБ) планирует презентовать модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей этим летом. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

— Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, высокую износоустойчивость. Модернизация позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении, — сказал он.

Экспертные группы предложили около 30 объектов-символов для дизайна новых купюр. Так, на тысячной купюре могут появиться Нижегородский кремль или памятник Максиму Горькому, а на пятитысячной — панорамный вид Екатеринбурга, передает ТАСС.

В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей. Насколько необходим возврат таких банкнот, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

Так, по его мнению, ни пятирублевые, ни десятирублевые банкноты не найдут широкого применения в современной экономической ситуации.

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