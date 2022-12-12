Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Разуваев объяснил, нужно ли возвращать в оборот пятирублевые банкноты

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист Разуваев объяснил, нужно ли возвращать в оборот пятирублевые банкноты
Дружинин Алексей/Фотохроника ТАС

В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании «Гознак» Аркадий Трачук. Насколько необходим возврат таких банкнот, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

Влияние на цены

По его мнению, ни пятирублевые, ни десятирублевые банкноты не найдут широкого применения в современной экономической ситуации.

— Себестоимость бумажных денег низкая. Бумажная денежка меньше служит, мнется, рвется. Понятно, что кеш нужен, но от 100 рублей. Сдачу ими могут дать, конечно. Но по факту в пятирублевых и десятирублевых банкнотах большого смысла нет, — считает Разуваев.

Он отметил, что печатание большого количества мелких купюр не повлияет на рост цен.

— Если мы напечатаем много пятирублевок, это инфляцию не разгонит: денежная масса под контролем. Она, конечно, влияет на инфляцию, но только в сумме, а какие банкноты выпускаются — без разницы. По большому счету у нас на инфляцию влияет курс рубля и тарифы ЖКХ. Тарифы ЖКХ регулируются государством, курс рубля тоже в значительной степени регулируется. Я думаю, что годовая инфляция в апреле следующего года резко свалится на 5–6 процентов с нынешних 12–13. Уйдет эффект скачка, который произошел в марте этого года: доллар по 150, и вот это все. Такая ситуация возможна, и выпуск банкнот вряд ли сильно повлияет на нее, — рассказал аналитик.

По мнению специалиста, рубль можно было бы деноминировать в соотношении 1 к 100. Такой подход позволил бы нормализовать масштаб цен: например, квартира стоимостью 10 миллионов стала бы стоить 100 тысяч, а возврат копеек увеличил бы доверие к национальной валюте, заявил Разуваев.

Бумажные или металлические

Эксперт пояснил, что бумажные деньги проще в производстве, чем монеты.

— Понятно, что себестоимость бумажных денег меньше, чем металлических, но металлические больше служат. С другой стороны, в 90-е годы была высокая инфляция, и даже очень маленькие деньги были бумажными. Инфляция их очень быстро обесценивала. Я хорошо помню момент, когда на новенькую красивую советскую сторублевку (это было чуть меньше, чем зарплата в СССР) можно было купить одно мороженое или маленькую баночку пива. Та же самая история была в Белоруссии и Казахстане. В принципе, в этом нет ничего такого, — напомнил экономист.

Как отметил аналитик, появление в свое время пятирублевой монеты объяснялось как раз тем, что монеты служат дольше, чем банкноты.

— Но я сторонник того, чтобы мягко людей подталкивать к картам, — подчеркнул Разуваев.

Лежа на карте, деньги работают, так как находятся в банковской системе, и это современный способ обращения с финансами, подчеркнул эксперт. Кроме того, именно через наличные деньги нередко распространялся коронавирус в начале пандемии, заключил экономист.

Деньги банкноты Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте