Экономист Разуваев объяснил, нужно ли возвращать в оборот пятирублевые банкноты

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В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании «Гознак» Аркадий Трачук. Насколько необходим возврат таких банкнот, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

Влияние на цены

По его мнению, ни пятирублевые, ни десятирублевые банкноты не найдут широкого применения в современной экономической ситуации.

— Себестоимость бумажных денег низкая. Бумажная денежка меньше служит, мнется, рвется. Понятно, что кеш нужен, но от 100 рублей. Сдачу ими могут дать, конечно. Но по факту в пятирублевых и десятирублевых банкнотах большого смысла нет, — считает Разуваев.

Он отметил, что печатание большого количества мелких купюр не повлияет на рост цен.

— Если мы напечатаем много пятирублевок, это инфляцию не разгонит: денежная масса под контролем. Она, конечно, влияет на инфляцию, но только в сумме, а какие банкноты выпускаются — без разницы. По большому счету у нас на инфляцию влияет курс рубля и тарифы ЖКХ. Тарифы ЖКХ регулируются государством, курс рубля тоже в значительной степени регулируется. Я думаю, что годовая инфляция в апреле следующего года резко свалится на 5–6 процентов с нынешних 12–13. Уйдет эффект скачка, который произошел в марте этого года: доллар по 150, и вот это все. Такая ситуация возможна, и выпуск банкнот вряд ли сильно повлияет на нее, — рассказал аналитик.

По мнению специалиста, рубль можно было бы деноминировать в соотношении 1 к 100. Такой подход позволил бы нормализовать масштаб цен: например, квартира стоимостью 10 миллионов стала бы стоить 100 тысяч, а возврат копеек увеличил бы доверие к национальной валюте, заявил Разуваев.

Бумажные или металлические

Эксперт пояснил, что бумажные деньги проще в производстве, чем монеты.

— Понятно, что себестоимость бумажных денег меньше, чем металлических, но металлические больше служат. С другой стороны, в 90-е годы была высокая инфляция, и даже очень маленькие деньги были бумажными. Инфляция их очень быстро обесценивала. Я хорошо помню момент, когда на новенькую красивую советскую сторублевку (это было чуть меньше, чем зарплата в СССР) можно было купить одно мороженое или маленькую баночку пива. Та же самая история была в Белоруссии и Казахстане. В принципе, в этом нет ничего такого, — напомнил экономист.

Как отметил аналитик, появление в свое время пятирублевой монеты объяснялось как раз тем, что монеты служат дольше, чем банкноты.

— Но я сторонник того, чтобы мягко людей подталкивать к картам, — подчеркнул Разуваев.

Лежа на карте, деньги работают, так как находятся в банковской системе, и это современный способ обращения с финансами, подчеркнул эксперт. Кроме того, именно через наличные деньги нередко распространялся коронавирус в начале пандемии, заключил экономист.