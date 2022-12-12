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Десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году

Полина Долганова
Экономика
Десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году
Фото: shutterstock

В 2023 году в оборот могут вернуться банкноты номиналом пять и десять рублей. Об этом рассказал генеральный директор компании «Гознак» Аркадий Трачук.

При этом он отметил, что не может предоставить точную информацию о том, планируется ли выпускать в России те или иные купюры.

Уточняется, что «Гознак» выпускал пятирублевые купюры только в 1997 году, передает газета «Известия».

Летом 2022 года Центробанк выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля с изображением редких грибов и растений.

До этого сообщалось, что Центробанк РФ может в конце нынешнего года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года выпуска. Об этом сообщил в воскресенье, 24 июля, заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов. Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», почему регулятор принял такое решение.

По его словам, Центробанк России будет постепенно менять наличные купюры. Это поможет сделать их вид более современным и лучше защитить от подделок.

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