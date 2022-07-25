Почему ЦБ решил возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр

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Центробанк РФ может в конце нынешнего года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года выпуска. Об этом сообщил в воскресенье, 24 июля, заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов. Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», почему регулятор принял такое решение.

— Я думаю, что если ЦБ принял такое решение, то это нужно. Он внимательно отслеживает обращение налички. В России все-таки присутствует наличный оборот, в отличие от некоторых стран, где все происходит через карты. Значит, такие купюры необходимы и более удобны. Возможно, их изготовление менее затратно, чем чеканка монет, — считает специалист.

По его словам, Центробанк России будет постепенно менять наличные купюры. Это поможет сделать их вид более современным и лучше защитить от подделок.

— Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. Я ее еще не видел в обороте, так как пользуюсь только картами. Я думаю, что ЦБ будет плавно заменять все наличные деньги. Наши купюры должны быть не хуже, чем доллар и евро. Более того, усовершенствованные деньги будут лучше защищены от фальшивомонетчиков. Это правильный процесс. Однако я считаю, что на российских деньгах должны быть великие россияне без политического окраса, а не города. Например, Александр Пушкин, Дмитрий Менделеев, Юрий Гагарин, — отметил аналитик.

Разуваев рассказал, что на данный момент доля наличных расчетов составляет 25 процентов. Однако это очень переменчивый показатель.

— Этот показатель все время меняется. Доля наличных денег сильно выросла во время пандемии. Например, многие рестораны принимали в оплату только наличные деньги. Сейчас их доля в России составляет 25 процентов, — рассказал эксперт.

А профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» рассказал, какую банкноту обновят в России после сторублевой. Он отметил, что обновление внешнего вида денег является общемировой практикой. Также специалист объяснил, зачем меняют дизайн банкнот.