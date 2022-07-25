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В России могут снова начать печатать купюры номиналом в 5 и 10 рублей

Егор Провоторов
Общество
В России могут снова начать печатать купюры номиналом в 5 и 10 рублей
Фото: Pixabay

Российский Центробанк может в конце нынешнего года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года выпуска, сообщил в воскресенье, 24 июля, заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

Он напомнил, что в 2000-е годы данные банкноты находились в активном обращении, пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому было решено заменить их на монеты.

— И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег, — заявил Белов в интервью газете «Известия».

Поскольку чеканка металлических монет 10 рублей оказалась затратной, в ЦБ считают, что целесообразно возобновить выпуск соответствующих купюр. Также обсуждается вопрос возобновления печати пятирублевых банкнот, которые прекратили выпускаться в 1998 году.

По словам Белова, технологии изменились, и теперь купюры можно лакировать, что увеличивает срок их службы на 30 процентов. Монеты же плохо возвращаются в обращение, поскольку часто оседают в копилках россиян. При этом зампред ЦБ России заметил, что речи о замене металлических денег банкнотами не идет, они все еще будут находиться в обращении.

На прошлой неделе стало известно, что Центробанк РФ выпустит памятные рубли с изображением гриба.

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