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Финансовый аналитик Разуваев дал прогноз по курсу рубля на август

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Финансовый аналитик Разуваев дал прогноз по курсу рубля на август
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В августе курс рубля будет держаться на отметке от 55 до 60 за доллар. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» сделал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

— Я думаю, что курс рубля в августе будет по-прежнему находиться в коридоре от 55 до 60 рублей за доллар. Однако ситуация может измениться, если заработает бюджетное правило, о котором говорит Минфин, но там все неясно. Также если не будут скупать валюту, то доллар упадет на 10–20 процентов по отношению к рублю, — рассказал эксперт.

Аналитик заявил, что в случае снижения ставки ЦБ РФ до 8,5 процента рубль незначительно подешевеет, но ненадолго.

— Завтра мы ожидаем заседания Центрального банка РФ. В случае снижения ставки на 0,5 до 9 процентов, рубль никак не отреагирует. А если произойдет большее снижения до отметки 8,5–8,75 процента, то рубль незначительно подешевеет. Однако это будет краткосрочное движение, — подчеркнул Разуваев.

Более того, стабильность рубля позволяет на фоне летнего урожая снижать инфляцию. Это хороший показатель, считает эксперт.

Собеседник «ВМ» также рассказал, что в ближайшем будущем курс евро станет ниже доллара.

— Евро продолжит дешеветь к доллару. Это постепенный процесс. Многое зависит от инфляции в США, их ставки. Я думаю, что через год мы привыкнем к реальности, в которой евро дешевле доллара, — добавил Разуваев.

Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», что на заседании 22 июля Банк России в пятый раз подряд снизит ключевую ставку. На этот раз до 8,5–8,75 процента с нынешних 9,5. Это незначительно ослабит рубль, но благотворно скажется на рынке дивидендных бумаг.

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